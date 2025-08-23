Dziś rusza II etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Wschód na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi S5. Zamknięty dla ruchu zostanie zjazd z autostrady zarówno z kierunku Świecka, jak i z Warszawy. Będą obowiązywały objazdy.

Rusza II etap remontu nawierzchni na węźle Poznań Wschód/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od soboty, 23 sierpnia, rozpocznie się remont łącznic zjazdowych z autostrady na węźle Poznań Wschód.

To oznacza, że nie będzie możliwości zjazdu z A2 na węźle Poznań Wschód na trasę S5 zarówno dla kierowców jadących z kierunku Warszawy jak i z kierunku Świecka.

Dla kierowców przygotowano objazdy

W związku z pracami i brakiem możliwości zjazdu z A2 na trasę S5 zostaną wytyczone objazdy: dla kierowców jadących z kierunku Warszawy i chcących zjechać z A2 w kierunku Bydgoszczy/Gniezna objazd zostanie poprowadzony od węzła Września, drogą krajową DK92 do węzła Kostrzyn.

Natomiast dla kierowców jadących z kierunku Warszawy w okolice Kleszczewa wytyczono objazd także od węzła Września, drogą krajową DK92 do węzła Kostrzyn i dalej do Kleszczewa.

Ponadto dla podróżujących z kierunku Świecka i chcących zjechać z A2 na trasę S5 w kierunku Bydgoszczy/Gniezna objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Krzesiny, miasto Poznań, drogę krajową DK92 do węzła Kostrzyn.

Podobnie w przypadku kierowców podróżujących z kierunku Świecka i chcących jechać w okolice Kleszczewa objazd zostanie poprowadzony od węzła Poznań Krzesiny, przez Poznań, DK92 do węzła Kostrzyn i dalej do Kleszczewa.

Spółka podała, że dodatkowo w rejonie węzła Poznań Wschód na jezdni głównej autostrady pomiędzy 177. a 180. km A2 ruch pojazdów zostanie całkowicie przełożony na jezdnię północną, na której zostaną wyznaczone po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku.

Zakaz dla ciężarówek

Na lewych pasach, zarówno w kierunku na Warszawę, jak i na Świecko, będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych. Pas awaryjny nie będzie dostępny.

W miejscach przełożenia ruchu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Spółka poinformowała ponadto, że dla kierowców jadących z kierunku Świecka bezpłatny odcinek autostrady (obejmujący Autostradową Obwodnicę Poznania) kończy się na węźle Poznań Krzesiny i jest to ostatnia możliwość zjazdu.

Kolejny zjazd dla jadących w kierunku na Warszawę będzie możliwy dopiero na węźle Września, co oznacza konieczność dokonania opłaty na Placu Poboru Opłat w Nagradowicach.

Ten etap prac ma potrwać około dwóch tygodni.