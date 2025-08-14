Planowane we wrześniu podwyżki cen za przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl - Konin skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. podkreśliła, że zmiana stawek wynika z konieczności zapewnienia potrzebnego standardu infrastruktury.

Fragment autostrady A2 w Koninie (zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Wojtasik / PAP

Zarzuty GDDKiA

GDDKiA poinformowała, że od 11 września Autostrada Wielkopolska S.A. (AWSA), koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin, po raz drugi w tym roku podniesie stawki opłat za przejazd. W stanowisku, które zostało przekazane spółce w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce, GDDKiA podkreśliła, że nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd.

Według GDDKiA jednym z możliwych efektów planowanego podwyższenia opłat jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców, np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych.

"Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości" - podkreśliła GDDKiA w komunikacie prasowym.

Spółka się tłumaczy

Autostrada Wielkopolska S.A. zaznaczyła w przekazanym PAP stanowisku, że zmiana stawek opłat to nie efekt "dowolnej decyzji spółki", lecz konieczność zapewnienia standardu infrastruktury, jakiego oczekują kierowcy - bezpiecznej, dobrze utrzymanej, wyposażonej w nowoczesne systemy zarządzania ruchem.

"Utrzymanie autostrady na najwyższym poziomie wymaga stałych, znaczących nakładów finansowych. Użytkownicy niezmiennie wybierają przejazd autostradą ze względu na oszczędność czasu, jakość infrastruktury i bezpieczeństwo" - podkreślono w stanowisku.

Spółka przypomniała również, że jako koncesjonariusz odcinka autostrady A2 realizuje swoje obowiązki w oparciu o umowę koncesyjną, zawartą z polskim rządem. "Umowa ta przewiduje możliwość dostosowywania stawek opłat w oparciu o określone wskaźniki ekonomiczne, w tym inflację oraz wzrost kosztów utrzymania i modernizacji autostrady" - zaznaczono. AWSA nie informuje na razie o planowanej wysokości zmiany stawek za przejazd A2.

Ostatnia podwyżka cen była w marcu

Ostatnia podwyżka cen przejazdu między Nowym Tomyślem a Koninem miała miejsce w marcu. Od tego czasu za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady użytkownicy aut osobowych płacą 36 zł - o 2 zł więcej niż wcześniej. Poprzednia podwyżka cen, również o 2 zł, miała miejsce we wrześniu 2024 r.

Stawka za przejazd aut osobowych z przyczepami oraz busów wynosi 60 zł zamiast 55 zł, a 92 zł to opłata dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami płacą 138 zł, a pojazdy ponadnormatywne - 360 zł.