Zanim ruszymy w wakacyjną trasę, warto sprawdzić, gdzie na polskich drogach możemy napotkać spore utrudnienia. Wiadomo, że co roku sezon urlopowy to także czas wzmożonych prac remontowych w miastach i na trasach. Analizując raport Telematics Technologies, spieszymy z najważniejszymi informacjami dla podróżujących samochodem tego lata. Sprawdzamy, gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, a gdzie nowe inwestycje pozwolą dotrzeć do celu szybciej.

/ Shutterstock

Remonty i objazdy. Te miejsca mogą zaskoczyć

Na północy kraju kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A1 w okolicach Gdańska Południe, gdzie trwa budowa nowego węzła. Prace na trasie S3 między Świnoujściem a Troszynem również mogą wydłużyć podróż - ruch odbywa się jednym pasem, a na niektórych odcinkach trwają intensywne roboty drogowe. W Gdańsku zamknięto most Siennicki, a na estakadzie ul. Elbląskiej ruch przełożono na jedną nitkę.

Mazury także nie rozpieszczają kierowców. Zamknięta jest DW527 pomiędzy węzłem Olsztyn Południe a Olsztynem, a na trasach DK65 Ełk-Olecko i DK63 Pisz-Jeże trwają duże remonty, które potrwają nawet do 2026 roku.

W centralnej Polsce największe utrudnienia czekają nas na A2, gdzie rozbudowywana jest południowa obwodnica Poznania. Zmiany organizacji ruchu, ograniczenia prędkości i zwężenia pasów to codzienność na tym odcinku. Na S11 od połowy czerwca trwa remont zachodniej obwodnicy Poznania, a na S7 przebudowywany jest odcinek Zakroczym-Płońsk.

Wakacje 2025 na drogach. Gdzie czekają nas utrudnienia, a gdzie pojedziemy szybciej? / Telematics Technologies / Materiały prasowe

Na południu kraju lista utrudnień jest równie długa. Remonty nawierzchni na A4 między Mysłowicami a Katowicami, prace na S1 węzeł Mysłowice Kosztowy, remonty wiaduktów na S86 czy rozbudowa S19 w okolicach Rzeszowa - to tylko niektóre z inwestycji, które mogą wydłużyć czas podróży. Dodatkowo - zamknięcia mostów, awaryjne remonty estakad i przebudowy dróg lokalnych w takich miastach, jak Cieszyn, Opole, Kłodzko czy Zakopane, mogą skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany.



Nowe inwestycje. Szybciej i wygodniej na trasie

Są jednak i dobre wiadomości. W 2025 roku kierowcy mogą już korzystać z kilku nowych i wyremontowanych odcinków dróg. Wśród nich warto wymienić m.in. zachodnie obejście Chojnic (DW212), obwodnicę Hołody (DW689), obwodnicę Strzelec Krajeńskich (DK22), łącznik brzeski (DK75) czy obwodnicę Brzeska (DK94).

Pod koniec kwietnia oddano do ruchu obwodnicę Poręby i Zawiercia - nowy fragment DK78 skraca czas przejazdu nawet o połowę. W budowie jest już przedłużenie tej trasy do Żerkowic, a całość ma być gotowa do wiosny 2028.

18 czerwca otwarto pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej - 16 kilometrów nowej S7 między Chwaszczynem a Żukowem. Wraz z południową obwodnicą Żukowa (DK20), nowa trasa ma odciążyć ruch na S6 nawet o 30 proc. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie kolejnego odcinka do węzła Gdańsk-Południe.

Do listy zakończonych inwestycji dołączają także: łącznik DK20 do S11 w Szczecinku, 3-kilometrowy łącznik północny do obwodnicy Opatowa (DK74) oraz obwodnica Żodynia (DK32), która wyprowadziła ruch tranzytowy z miejscowości. Na koniec czerwca zaplanowano zakończenie rozbudowy DK22 na odcinku Malbork-granica województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W III kwartale tego roku gotowy ma być pierwszy odcinek S1 od węzła Oświęcim do Dankowic, a w sierpniu południowa obwodnica Bielska Podlaskiego (DK66).

Planuj trasę z głową

Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje o utrudnieniach i nowych trasach - oczywiście słuchając Faktów RMF FM, ale też w aplikacjach nawigacyjnych.

Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek i dotrzemy do celu sprawniej, nawet jeśli po drodze czekają nas objazdy czy remonty. Bezpiecznej i szerokiej drogi!