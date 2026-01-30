Nie działa jeden z dwóch zegarów na wieży ratuszowej w Poznaniu - jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 12:00. Co zatem ze słynnymi koziołkami?

Świątecznie ubrane koziołki na wieży ratusza w Poznaniu (zdjęcie archiwalne) / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, ustalono, że doszło do uszkodzenia jednej ze sprężyn, co doprowadziło do awarii wahadła.

Naprawa zegara może jeszcze potrwać. Zegar, taki jak na wieży ratuszowej, to nie jest sprzęt, który można kupić w serwisie internetowym - mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest opiekunem poznańskiego ratusza.

To są takie części, które trzeba specjalnie przygotowywać, dlatego to troszkę jeszcze potrwa. Liczymy na to, że uda się do połowy lutego go uruchomić - dodaje.

Co z poznańskimi koziołkami?

Uspokajamy - koziołki bez większych problemów pokazują się na wieży ratuszowej, ponieważ mechanizm ich działania nie jest połączony z zegarami. Są one programowane osobno.

Koziołki można podziwiać dwa razy dziennie - o godz. 12:00 i 15:00.