​Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem ropy na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Konina, między węzłami Sługocin i Modła, zderzyły się dwie ciężarówki.

Z auta wylała się ropa, doszło do pożaru. Autostrada A2 zablokowana (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na autostradzie A2 w okolicach Konina doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, w wyniku czego wylała się ropa i wybuchł pożar.

W akcji gaśniczej bierze m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Obaj kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Bieniamin Kubiak-Piłat, działania skupiają się przede wszystkim na ugaszeniu pożaru, który wybuchł po tym, jak z jednego z samochodów na jezdnię wylała się ropa.

Na miejscu pracuje obecnie 11 zastępów straży pożarnej w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Jak przekazał nam dyżurny wielkopolskich strażaków, kierowcy obu ciężarówek o własnych siłach opuścili pojazdy, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Austostrada A2 między węzłami Sługocin i Modła jest zablokowana w obu kierunkach.