Poniedziałkowy poranek przyniósł poważne utrudnienia dla mieszkańców Poznania. Zerwana sieć trakcyjna na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju sparaliżowała ruch między centrum miasta a północnymi osiedlami. MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu tramwajów oraz uruchomiło autobusy zastępcze.

W poniedziałek rano wstrzymany został ruch na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Nie kursują wszystkie linie jeżdżące między centrum Poznania a północnymi osiedlami. Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, doszło do zerwania sieci trakcyjnej na trasie PST.

Chodzi o odcinek między przystankiem Lechicka Poznań Plaza a pętlą Sobieskiego.

Tramwaje kierowane są na inne pętle znajdujące się na Piątkowie i Winogradach.

Jak przekazuje MPK Poznań, "od pierwszych kursów linie 14 i 15 kursują do pętli Połabska, a linie 12 i 16 do pętli Piątkowska".

Na trasie Os. Sobieskiego - Mieszka I - Pułaskiego - Kaponiera uruchomiono autobusy zastępcze za tramwaj.

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.