W 2025 r. w Polsce doszło do 4220 wypadków z udziałem pieszych – informuje "Rzeczpospolita", powołując się na policyjne dane. Jak podkreśla dziennik, co drugie takie zdarzenie ma miejsce na pasach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak wylicza "Rzeczpospolita", ubiegłoroczna liczba wypadków z udziałem pieszych jest mniejsza (o 480) od tej z 2024 r. W 2025 r. na drogach zginęło 348 pieszych, czyli o 79 mniej niż rok wcześniej.



Szczególnie w dużych miastach wojewódzkich nastąpiła poprawa. Takie było założenie, że ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na jezdnię ma poprawić bezpieczeństwo i sądząc po danych, tak się stało - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Najwięcej wypadków z pieszymi miało w 2025 r. miejsce w Małopolsce (498) i na Śląsku (443). Na trzecim miejscu jest województwo łódzkie, które od lat było niechlubnym liderem. Zanotowano tam 432 wypadki z pieszymi, a to o 92 mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej pieszych zginęło w 2025 r. wypadkach na Mazowszu (bez Warszawy i okolicznych powiatów) - życie straciło tam 39 osób, o kilkanaście mniej niż rok wcześniej.

"Przyczyn wysokiej śmiertelności należy szukać przede wszystkim w specyfice regionu. Mazowieckie jest największym województwem w kraju, z dużym udziałem gmin wiejskich i rozległą siecią dróg o charakterze przelotowym" - podaje "Rzeczpospolita".