​Na autostradzie A1 między węzłami Lisewo a Turzno (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Trasa była zablokowana, obecnie ruch odbywa się jednym pasem.

Wypadek na A1 / Shutterstock

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na 130. kilometrze trasy ciężarówka z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała z pasa ruchu i uderzyła w bariery ochronne. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna.

Obecnie zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się tzw. pasem szybkim.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz drogowcy.

Kierowcy jadący w stronę Łodzi powinni przygotować się na objazdy i znaczne opóźnienia w ruchu.

Warmińsko-mazurskie. Pojazd ciężarowy nie może podjechać pod wzniesienie

Zablokowana jest DK nr 15 na obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w kierunku Brodnicy. Jak poinformowała Joanna Miłek z GDDKiA w Olsztynie, ze względu na panujące warunki pogodowe pojazd ciężarowy nie może podjechać pod wzniesienie.

W części regionu były już opady marznące, więc na drogach mogą występować lokalne śliskości - wskazała.

Według Tomasza Piotrowskiego z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie najgorzej jest na razie w zachodniej i południowo-zachodniej części regionu. Już się zaczyna robić gołoledź - przekazał.

Dodał, że obecnie pracuje 20 pojazdów posypujących solą jezdnie dróg wojewódzkich, ale przy temperaturze -7 stopni - jak zauważył - padająca mżawka błyskawicznie zamarza.

W woj. warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia - prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.