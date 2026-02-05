"Dziękuję Polsce, dziękuję narodowi polskiemu za wsparcie dla Ukrainy teraz i przez te wszystkie lata. Dziękuję Polsce za dostawy sprzętu energetycznego, generatorów (...). Codziennie Rosjanie próbują zniszczyć nasze miasta, wsie, nasze istnienie" - powiedział Wołodymyr Zełenski po dzisiejszym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Kijowie. "Liczymy, że Ukraina będzie też uczestnikiem programu SAFE, że będziemy wspólnie z Polską produkowali drony, wojskowe uposażenie" - dodał prezydent Ukrainy. "Nie ma bezpiecznej Polski i Europy bez wolnej Ukrainy" - powiedział z kolei szef polskiego rządu. W sprawie wspólnej produkcji uzbrojenia i amunicji Tusk i Zełenski podpisali list intencyjny.

Donald Tusk po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim; Kijów, 5 lutego 2026 / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy. Premierowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. Wizyta ma też związek z trwającym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej i tym, że Rosja zaczęła używać zimna jako broni wojennej. Pokłosiem kremlowskiego terroru jest to, że m.in. w Kijowie sytuacja stała się dramatyczna - część mieszkańców jest odcięta od prądu i ogrzewania.

Myślałem, że chociaż ten dzień będzie spokojny. Tymczasem zmierzając do ciebie, Rosja zaatakowała Charków - powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Wspierając Ukrainę w jej heroicznym oporze przeciwko bezsensownej rosyjskiej agresji, wspieramy wszystko to, co dobre, słuszne i prawdziwe. Jesteśmy w Kijowie, bo chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy Kijowa i obywatele Ukrainy - Charkowa, Odessy, usłyszeli, że wiem, że słowa solidarności nie wystarczą. Zbiórka narodowa i na generatory pomogła - chociaż w jakiejś części - przetrwać najtrudniejsze zimowe chwile - dodał premier.

Ukraina powinna otrzymać pewne gwarancje bezpieczeństwa. Rosja nie może otrzymać żadnej nagrody za agresję, tak, aby nie chciała wznawiać tej agresji przeciwko Ukrainie, bądź innym krajom. Dziękuję Polsce za dostawy sprzętu energetycznego, generatorów. Dziękujemy Polsce za wsparcie w tym zakresie - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Premier Polski i prezydent Ukrainy podpisali list intencyjny

Podpisaliśmy wspólnie list intencyjny, który jest czymś więcej niż wstępem do praktycznej współpracy. To było naszym celem od wielu miesięcy, włożyliśmy sporo wysiłku w to, aby idea wspólnej produkcji uzbrojenia i amunicji stała się faktem - ogłosił premier Donald Tusk.