Poznański ogród zoologiczny podzielił się niesamowitą wiadomością. Powiększyła się rodzina sambarów kropkowanych. To wyjątkowo rzadkie zwierzęta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sambary kropkowane są zwierzętami chronionymi. Dawna nazwa tych zwierząt to "Jeleń Alfreda". W naturze występuje on na filipińskich wyspach Negros i Panay. Jego populację w tym miejscu szacuje się na ok 700 osobników. Hodowlę tego zagrożonego gatunku prowadzi 29 ogrodów i rezerwatów na świecie, populacja w hodowli wynosi obecnie 139 osobników - informują pracownicy poznańskiego ZOO.

W 2020 roku urodziło się w sumie 30 młodych sambarów. W poznańskim ogrodzie zoologicznym mieszka obecnie jeden samiec, dwie samice i jedno młode - urodzone kilka dni temu. Pracownicy ZOO nie znają jeszcze płci nowego mieszkańca. Maluch jest bardzo energiczny, pije mleko, podglądamy go za pomocą ukrytej kamery - piszą na Facebooku pracownicy poznańskiego ZOO.