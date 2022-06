Policjanci z Gniezna w Wielkopolsce zatrzymali kierowcę, który dziś rano pędząc ulicami miasta samochodem dostawczym uszkodził pięć zaparkowanych samochodów, po czym rozbił się na ulicznej latarni i uciekł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeczniczka gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska podała w poniedziałek, że zgłoszenie o siejącym zniszczenie kierowcy wpłynęło do oficera dyżurnego około 5.00 rano.

Sprawcę udało się namierzyć kilka godzin po zdarzeniu. To 62-letni mieszkaniec Gniezna. Chwilę po zatrzymaniu pobrano mu krew do badań toksykologicznych, by było jasne, czy w momencie kiedy doszło do zdarzenia - mógł być pod wpływem środków odurzających.

Oprócz zaparkowanych przy ulicy samochodów, kierowca uszkodził też znaki drogowe i uliczną latarnię.

Policjanci zbierają teraz informacje od mieszkańców ulic Grzybowo, Łącznica i 3-Maja którymi pędził mężczyzna, o ewentualnych kolejnych zniszczonych autach. To z jaką prędkością i którędy dokładnie poruszał się kierowca dostawczego citroena ma też wyjaśnić zabezpieczony uliczny monitoring.