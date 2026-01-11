Płonie hala magazynowa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Pożar wybuchł w niedzielny poranek. Z ogniem walczą liczne zastępy straży pożarnej.

Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym / KW PSP POZNAŃ /

O godz. 6:36 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego, o wymiarach 200x60 m - poinformowała wielkopolska PSP.

Na miejsce zadysponowano 30 zastępów strażaków, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP. Ognia wciąż nie udało się opanować.

Nie ma informacji o poszkodowanych.

Jak informuje reporter RMF FM, początkowo strażacy otrzymali zgłoszenie o tym, że pali się dach hali, ale gdy przyjechali na miejsce, ogień rozprzestrzenił się już na całą powierzchnię budynku, doszło także do zawalenia konstrukcji.

Jest to hala należąca do firmy spedycyjnej, dlatego strażacy podkreślają, że może być to trudna akcja, bo w środku można spodziewać się każdego rodzaju towarów, również tych toksycznych i niebezpiecznych.

