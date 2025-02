Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego wraca do Gniezna! Słynne zawody na nowo zagoszczą w żużlowym kalendarzu na początku kwietnia. Wydarzenie ma otwierać sezon żużlowej Ekstraligi i być jedną z atrakcji obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski.

/ Urząd Miasta Gniezno / Materiały prasowe

Szesnastu czołowych żużlowców weźmie udział w kolejnej odsłonie Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Wydarzenie to na nowo zagości w pierwszej stolicy Polski.

Zawody mają być połączone z obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Nie zabraknie oczywiście zawodników z samego Gniezna - zapewniają organizatorzy.

W niedzielę, 6 kwietnia, w Gnieźnie pojawią się znakomici krajowi i zagraniczni zawodnicy, tacy jak: Martin Vaculik, Jason Doyle, Andrzej Lebiedevs, Artem Laguta, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki, Wiktor Przyjemski i Oskar Fajfer.

Jest kilka aspektów, które z pewnością kojarzą się z Gnieznem. Jest to oczywiście nasza stołeczność i początki polskiej państwowości. Jeżeli chodzi jednak o czasy bardziej współczesne, to zdecydowanie speedway zaliczamy do takich elementów. Bardzo się cieszę, że w tak ważnym dla Pierwszej Stolicy momencie, odbędzie się ten wyjątkowy turniej. Szlaka w Gnieźnie zawsze przyciągała tłumy na stadion. Myślę, że tym razem też tak będzie. Tym bardziej że zobaczymy zawodników światowej klasy - mówi Michał Powałowski, prezydent Gniezna.

Wydarzenie wraca, aby w roku 1000. Rocznicy Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie ponownie zachwycić kibiców elektryzującą sportową rywalizacją osadzoną w unikatowym historycznym anturażu.

Jako klub wiemy, jak ważny jest dla nas 2025 rok, szczególnie pod kątem ligowym. Nie mniej bardzo się cieszę, że turniej w tak zacnej obsadzie ponownie odbędzie się w Gnieźnie. Zapewniam, że jako współorganizator dopniemy szczegóły na ostatni guzik, tak aby kibice mogli skupić się na sportowych emocjach, w tych historycznych okolicznościach - mówi Paweł Siwiński, prezes GTM Start.