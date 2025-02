Obława w metrze w stolicy Belgii, Brukseli. Na jednej ze stacji słychać było strzały. Poszukiwani są napastnicy z karabinami.

/ RMF FM

Belgijska policja poszukuje mężczyzn po tym, jak na jednej ze stacji metra w Brukseli - Clemenceau - doszło do strzelaniny. Wszystko rozegrało się rano, ok. godz. 6:15.

Nikomu nic się nie stało.

Monitoring zarejestrował co najmniej dwóch mężczyzn w kominiarkach z karabinami przypominającymi kałasznikowy. Obraz został nagrany przy wejściu do stacji. Właśnie tam doszło do wymiany ognia.

Napastnicy zbiegli. Niewykluczone, że wciąż są w tunelach metra.

Na miejscu pracuje policja i służby kolei. Stacje Clemenceau i pobliska Brussels-Midi zostały zamknięte.