"Wiek to tylko liczba". Udowadnia to pan Ignacy Skrzypek, który został najstarszym doktorantem Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę naukową obronił w wieku 83 lat!

/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Materiały prasowe

Pan Ignacy z wykształcenia i zamiłowania jest archeologiem. Przez lata kierował Działem Archeologicznym w Muzeum w Koszalinie. Temat jego doktorskiej pracy to "Dzieje muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim do roku 1945".

Jak przyznaje archeolog w rozmowie z RMF FM, blisko 100 lat temu muzea regionalne istniały na Pomorzu Zachodnim w niemalże każdym mieście powiatowym.

Muzea gminne, powiatowe, szkolne, izby muzealne. Tego się uzbierało około 30 sztuk i staram się zebrać ich historie, żeby to upublicznić. W jaki sposób? W jednej pracy, którą trzeba opublikować teraz, po obronie - mówi Ignacy Skrzypek, najstarszy doktorant Wydziału Historii UAM.

I żeby to nie pozostawało bez jakichś niedokończonych spraw. Musimy właśnie wiedzieć, że te muzea nie powstawały po to, żeby istnieć, albo że tak to wypada, żeby każde miasto miało muzeum. To społeczności lokalne na pewnym etapie rozwoju uznawały, że tego typu placówki są potrzebne, że należy je w określonej formie do życia powoływać, łożyć na ich utrzymanie - wyjaśnia archeolog.

Ignacy Skrzypek twierdzi, że "wiek to tylko liczba", a w życiu trzeba robić to, co sprawia człowiekowi przyjemność. Dlatego też do dzisiaj zajmuje się archeologią oraz historią. Kolejnym krokiem Pana Ignacego będzie opublikowanie swoich badań naukowych w formie książki.

Ja cały czas jestem czynnym archeologiem. Jeszcze pracuję, chociaż już bardzo niewiele. Poza tym jeszcze mam kilka tematów do opublikowania w różnych książkach czy też czasopismach regionalnych. Mam w sumie około 100 publikacji. Dotyczą tematów archeologicznych, ale i regionalnych. I historycznych z zakresu właśnie działania muzeów regionalnych, opisanych w mojej pracy doktorskiej - dodaje Ignacy Skrzypek w rozmowie z RMF FM.