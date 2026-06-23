W ciągu ostatniego roku Oracle, jeden z największych koncernów technologicznych na świecie, zredukował zatrudnienie o 21 tysięcy osób - podaje BBC. To efekt przekształceń związanych z intensywnym rozwojem sztucznej inteligencji. Podobne decyzje podejmują także inni giganci branży, którzy inwestują miliardy dolarów w infrastrukturę AI.

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Według najnowszego raportu rocznego, na dzień 31 maja 2026 roku Oracle zatrudniał około 141 tysięcy pracowników na pełen etat. To o 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej, co oznacza redukcję o około 13 procent całkowitej siły roboczej firmy.

Doświadczeni pracownicy przekazali w internecie, że Oracle dokonał "znaczących" cięć etatów w kwietniu, jednak pełna skala zwolnień nie została ujawniona aż do złożenia rocznego raportu. Firma poinformowała, że cięcia spowodowały wydatki rzędu około 1,8 mld dolarów (7,1 mld zł) na odprawy i inne koszty restrukturyzacji w ciągu ostatniego roku. Kwota ta jest znacznie wyższa niż rachunek za restrukturyzację w wysokości 374 mln dolarów (blisko 1,48 mld zł) w poprzednim roku finansowym.

Firma technologiczna zaznaczyła, że jej działania restrukturyzacyjne "mogą wywołać zakłócenia" w firmie. Ostrzegł, że reorganizacja może prowadzić do niedoboru wykwalifikowanych pracowników na niektórych stanowiskach, co skutkować będzie spadkiem produktywności, który może wpłynąć na wyniki finansowe firmy.

Branża technologiczna stawia na AI kosztem miejsc pracy

Oracle nie jest odosobniony w swoich działaniach. Amazon, Meta (właściciel Facebooka) oraz Google również zdecydowały się na zwolnienia, jednocześnie przeznaczając ogromne środki na rozwój infrastruktury AI.

Amazon, zatrudniający ponad 1,5 miliona osób na całym świecie, zapowiedział zwolnienia na poziomie 30 tysięcy pracowników w kilku turach. Firma tłumaczy, że musi działać "skromniej", ponieważ rozwój AI pozwala na znacznie szybsze wdrażanie innowacji niż kiedykolwiek wcześniej. Szacuje się, że w ciągu ostatniego roku sektor technologiczny pożegnał się z ponad 100 tysiącami pracowników na całym świecie.

Ostra rywalizacja wielkich firm

Oracle intensywnie inwestuje w centra danych, które mają obsługiwać największych graczy na rynku sztucznej inteligencji, takich jak OpenAI czy Meta. Według wcześniejszych doniesień, firma planuje przeznaczyć co najmniej 50 miliardów dolarów na rozwój infrastruktury w tym roku. To część globalnego trendu - Google, Amazon i Meta zamierzają łącznie zainwestować około 650 miliardów dolarów w technologie AI w 2026 roku.

