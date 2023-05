Po śmiertelnym wypadku zablokowana została droga krajowa nr dk 25, na odcinku między węzłami Modła - Konin. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Do wypadku doszło ok. godz. 6.30 na 252. kilometrze drogi krajowej nr 25. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Stare Miasto doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem.



Lekarz stwierdził zgon kobiety kierującej samochodem osobowym. Kierujący busem jest ranny.



Obecnie droga krajowa nr dk 25, na odcinku między węzłami Modła - Konin jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.