W poniedziałek rusza remont wschodniej części węzła AWF na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi ze Strzelecką i Drogą Dębińską w Poznaniu. To oznacza, że trasa tramwajowa przez most Królowej Jadwigi będzie zamknięta. Na pięciu liniach zostaną wprowadzone objazdy.

/ ZTM Poznań /

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, planowane prace remontowe wschodniej części węzła AWF na skrzyżowaniu ulicy Królowej Jadwigi ze Strzelecką i Drogą Dębińską dotyczyć będą wymiany zwrotnicy i części torowiska.

Ze względu na prace remontowe, od poniedziałku zamknięta dla tramwajów zostanie trasa od AWF przez most Królowej Jadwigi do ronda Rataje.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Do 31 maja wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii nr 2, 5, 6, 12, 18.

/ ZTM Poznań /



"Dwójka jadąca z Ogrodów z ulicy Święty Marcin pojedzie na Wildę skrótem przez Towarową, Matyi i Wierzbięcice. Trasa piątki będzie wydłużona do Miłostowa. Szóstka i osiemnastka będą kursowały skróconymi trasami do przystanku Gwarna - z ulicy Królowej Jadwigi pojadą Strzelecką i po wykonaniu pętli w centrum skierują się z powrotem do Budziszyńskiej (linia nr 6) i Ogrodów (linia nr 18). Dwunastka z ulicy Matyi pojedzie przez Towarową i przez Święty Marcin oraz Podgórną dojedzie do ulicy Jana Pawła II przez most Św. Rocha" - precyzuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W czasie prowadzonych prac remontowych uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa nr 98. Kursować ma na trasie Zawady - Franowo.

Komunikację na zamkniętym odcinku AWF - Rondo Rataje w obu kierunkach maję zapewnić linie autobusowe numer 174 i 190.