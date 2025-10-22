Wstrząsająca historia rozegrała się w jednej z miejscowości gminy Sośnie w Wielkopolsce. 72-latka padła ofiarą brutalnych działań ze strony własnych najbliższych – syna i wnuka. Jak pisze „Fakt”, kobieta przez kilkanaście godzin była więziona, maltretowana i zmuszana do zrzeczenia się majątku.

Zatrzymani mężczyźni / Policja Ostrów Wielkopolski / Policja

72-letnia kobieta wpadła ofiarą brutalnego ataku ze strony syna i wnuka.

Mężczyźni chcieli wymusić na niej przekazanie majątku, przywiązali ją do kaloryfera, bili i polewali zimną wodą.

Po kilkunastu godzinach kobiecie udało się uciec do lasu i wezwać policję.

Funkcjonariusze odnaleźli seniorkę, która miała widoczne ślady przemocy.

Sprawcy zostali zatrzymani w domu, byli nietrzeźwi i agresywni.

Syn i wnuk zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Kilkanaście godzin tortur

Według ustaleń śledczych, wszystko zaczęło się w momencie, gdy kobieta wróciła z Niemiec, gdzie często wyjeżdżała. Jej majątek stał się powodem rodzinnego dramatu. 49-letni syn i 22-letni wnuk postanowili wymusić na niej przekazanie własności. Przywiązali seniorkę do kaloryfera, polewali zimną wodą i bili, chcąc zmusić do przekazania majątku.

Po kilkunastu godzinach piekła kobiecie udało się w nocy uciec do pobliskiego lasu. Przerażona i zziębnięta, zdołała zadzwonić na policję. Mundurowi natychmiast ruszyli na wskazane miejsce i pozostawali w stałym kontakcie z poszkodowaną, która przekazywała informacje o swoim położeniu. Gdy funkcjonariusze odnaleźli seniorkę, była przerażona, a na jej ciele widoczne były ślady tortur.

Ukradli kobiecie pieniądze

Policjanci szybko ustalili sprawców - sama poszkodowana wskazała im syna i wnuka. Mężczyźni zostali zatrzymani w domu. Jak relacjonuje Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie Wielkopolskim, obaj byli nietrzeźwi, zachowywali się agresywnie i nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy. Zostali obezwładnieni i przewiezieni do aresztu.

Kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W miejscu, gdzie była przetrzymywana, policjanci zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i przeprowadzili oględziny. Jak ustalono, napastnicy zdążyli ukraść 72-latce pieniądze, ale nie osiągnęli głównego celu - nie wyłudzili majątku.

Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Prokurator postawił im zarzuty rozboju i pozbawienia wolności, za co grozi im nawet do 15 lat więzienia.