18-latek, który znęcał się nad najbliższą rodziną - matką, młodszym bratem i dziadkami - trafił już w ręce policji. Funkcjonariusze z Oświęcimia w sobotę wieczorem zatrzymali mężczyznę po tym, jak pijany wszczął awanturę domową. Szybko okazało się, że znęca się on nad rodziną od kilku miesięcy. Podczas kłótni groził rodzinie siekierą lub nożem. Nastolatek jest podejrzany o przemoc fizyczną i psychiczną, a także uszkodzenie ciała. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Zatrzymany 18-latek w gm. Oświęcim / Policja Małopolska / Policja

Koszmar, który zgotował nastolatek

18-letni mieszkaniec Gminy Oświęcim został tymczasowo aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną i uszkodzenia ciała. Policja zatrzymała go w ubiegłą sobotę, kiedy pijany nastolatek awanturował się w domu.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna od kilku miesięcy znęca się nad rodziną. Jego ofiarą była matka, a także młodszy brat i dziadkowie. W trakcie awantur nastolatek najczęściej był pijany. Swojej rodzinie groził nawet siekierą i nożem. Ustalono również, że "dopuścił się uszkodzenia ciała matki i babci".

Konsekwencje karne dla agresora

Za znęcanie się grozi mężczyźnie do 5 lat więzienia. Za uszkodzenie ciała może trafić za kraty na 15 lat - zaznaczyła asp. szt. Małgorzata Jurecka, rzeczniczka oświęcimskiej policji.

W poniedziałek doprowadzono 18-latka do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty. Oskarżyciel zwrócił się również z wnioskiem o areszt, ze względu na dobro pokrzywdzonych. Sąd przychylił się do tego prośby prokuratora i nastolatek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym.

Gdzie zgłaszać przemoc domową?

Jeśli doświadczasz przemocy domowej, możesz skorzystać z pomocy, jakiej udzielają konkretne instytucje. Kiedy czujesz, że zagrożone jest życie lub zdrowie - nie zastanawiaj się - natychmiast wezwij policję.

112 - ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych - policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

- ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych - policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. 997 - numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.

Gdy nie chcesz wzywać policji, możesz zadzwonić na "Niebieską Linię" pod numerem 800 120 002. Konsultanci powiedzą, co najlepiej zrobić w konkretnej sytuacji. Pamiętaj, że "Niebieska Linia" to nie numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia dzwoń na 112 lub 997.