Cięcia w poznańskiej komunikacji miejskiej. Od poniedziałku prawie wszystkie linie tramwajowe będą kursowały na ulicach stolicy Wielkopolski rzadziej.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Zmiany w poznańskiej komunikacji miejskiej. Od poniedziałku tramwaje kursujące po torowiskach stolicy Wielkopolski będą jeździły rzadziej. Cięcia dotyczą tzw. międzyszczytu, czyli godzin między 9:00 a 13:30. To zmiany, które mają być wprowadzone pierwszego dnia ferii zimowych w Poznaniu, ale będą one obowiązywały też w późniejszym czasie.

Frekwencja pasażerska na liniach jest dużo niższa niż w czasie szczytu porannego czy popołudniowego. To jest nawet 50-70% spadku na niektórych liniach - mówi rzecznik ZTM Poznań, Bartosz Trzebiatowski.

Większość tramwajów będzie kursowała nie jak do tej pory co 12 a co 15 minut. Zmiany wynikają z oszczędności. Takie zmiany oznaczają oszczędności w wysokości nawet pół miliona złotych miesięcznie - dodaje Trzebiatowski.

Zmiany będą obowiązywały do odwołania. Jak informuje ZTM Poznań, wyjątkiem będą linie nr 6, 13 i 98.