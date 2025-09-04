Polak i dwóch Meksykanów zatrzymanych podczas spektakularnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kontrterrorystów z BOA w Warlubiu w Kujawsko-Pomorskiem - dowiedział się reporter RMF FM. Znamy więcej szczegółów wczorajszej operacji, podczas której funkcjonariusze użyli dwóch śmigłowców, a także między innymi granatów hukowych.

W akcji brał udział m.in. śmigłowiec Black Hawk (zdj. ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Zatrzymani mężczyźni wpadli w ręce policjantów podczas produkcji metamfetaminy. Funkcjonariusze działali na polecenie zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego wytwarzania tych syntetycznych narkotyków.

Okazuje się, że w ostatnim czasie udało się ustalić lokalizację wielkiej fabryki metamfetaminy. Zapadła decyzja o jej likwidacji.

Na posesję śmigłowcami Black Hawk i Bell skierowano znaczne siły policjantów CBŚP oraz kontrterrorystów. Przy zatrzymaniach mundurowi wykorzystywali granaty hukowe.

Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM, podczas akcji przejęto setki kilogramów środków odurzających.

Zatrzymani - Polak i dwaj Meksykanie - dziś mają być przesłuchani.