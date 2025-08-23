Trzy osoby ucierpiały w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w domu wielorodzinnym w Kościeliskach na Opolszczyźnie. W mieszkaniu w momencie eksplozji przebywało pięć osób.

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do eksplozji doszło w sobotę po południu w domu wielorodzinnym w miejscowości Kościeliska (pow. oleski, woj. opolskie).

W chwili wybuchu w środku było pięć osób, z których trzy ucierpiały. Poszkodowani znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.

Siła eksplozji była tak duża, że w budynku wyleciały szyby z okien.

Wiadomo też, że cztery osoby przebywające w sąsiednich mieszkaniach same się ewakuowały.

Informację o eksplozji otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.