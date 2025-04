Gniezno będzie dziś skupiać uwagę całej Polski. W mieście, w którym odbyła się koronacja pierwszego króla Polski trwają uroczystości związane z 1000-leciem tego kluczowego w historii Polski wydarzenia. W mieście dziś odbędzie się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. W Gnieźnie będzie też prezydent.

Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Marek Zakrzewski/ Tomasz Gzell / PAP

Obchody przeniesiono ze względu na pogrzeb papieża i żałobę narodową

Pierwotnie gnieźnieńskie obchody planowane były na sobotę 26 kwietnia.

Termin został zmieniony ze względu na uroczystości żałobne papieża Franciszka, które odbędą się tego dnia w Rzymie oraz w związku z ogłoszoną przez prezydenta Dudę żałobą narodową.

Co dziś wydarzy się w Gnieźnie?

Przed południem prezydent Andrzej Duda złoży wieniec pod stojącym przy gnieźnieńskiej archikatedrze pomnikiem Bolesława Chrobrego. W świątyni odsłoni tablicę upamiętniającą 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta.

Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów rozpocznie się w południe w hali widowiskowo-sportowej. W planie uroczystości przewidziano wystąpienia: prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz premiera Donalda Tuska. Odczytana zostanie uchwała Sejmu i Senatu w sprawie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego.

W uchwale podkreślono, że dzięki koronacji Bolesława Chrobrego Polska stała się suwerennym państwem uznawanym przez inne europejskie kraje; stała się liczącym w Europie graczem politycznym. Jak zaznaczono, trwałość i niepodległość państwa polskiego potwierdziła koronacja Mieszka II, syna Bolesława I Chrobrego, w grudniu 1025 roku.

Według uchwały oba wydarzenia "miały fundamentalne znaczenie dla przetrwania naszej Ojczyzny, która mierzyła się w kolejnych latach zarówno z konfliktami wewnętrznymi, jak i wrogością niektórych sąsiadów".

"Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniają wydarzenia, które miały miejsce w Gnieźnie tysiąc lat temu. Posłowie i senatorowie wyrażają przekonanie, że odwaga i mądrość naszych przodków, dzięki którym dziesięć wieków temu Polska stała się trwałym bytem na mapie Europy, są niewyczerpanym źródłem poczucia wspólnoty narodowej i inspiracją do dalszych starań o siłę i pomyślność naszej Ojczyzny" - głosi uchwała.

Zakaz noszenia broni w Gnieźnie

Ze względu na obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie obowiązuje dziś zakaz noszenia broni. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozporządzenie MSWiA zostało opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw. Jak uzasadnia resort, wprowadzone rozwiązanie jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystego połączonego posiedzenia izb parlamentu oraz licznych wydarzeń towarzyszących.

"Uwzględniając panującą sytuację geopolityczną, przede wszystkim podniesiony poziom zagrożeń o charakterze hybrydowym ze strony Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, w tym również zagrożenia o charakterze terrorystycznym czy sabotażowym, niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych środków wzmacniających poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego" - podkreśliło MSWiA.

Jak dodało, chodzi też o wyeliminowanie możliwości wystąpienia sytuacji zaburzającej właściwą atmosferę planowanych wydarzeń.

1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego

Uroczystości państwowe wpisują się w trwające w Gnieźnie od środy do niedzieli obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta oraz uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna. Dla Kościoła gnieźnieńskiego to również okazja do świętowania 1025. rocznicy powstania pierwszej na ziemiach polskich archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

Bolesław Chrobry koronował się w 1025 roku, uroczystość odbyła się najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia. Miejscem była niemal na pewno katedra gnieźnieńska. W 1025 roku arcybiskupem gnieźnieńskim był Hipolit. On również koronował jeszcze w tym samym roku, najprawdopodobniej na Boże Narodzenie, syna Bolesława Mieszka II Lamberta i jego żonę Rychezę, pierwszą królową Polski.