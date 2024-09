Ratownicy medyczni udzielili kobiecie pomocy i o własnych siłach wróciła ona do domu. Policjanci zgromadzili dokumentację, na podstawie której podejmą decyzję w tej sprawie.

Przedstawiciel przewoźnika w rozmowie z reporterem RMF FM potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia, ale nie był to poważny wypadek, a pasażerka wróciła do domu.