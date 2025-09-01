Jak zapamiętać ostatni weekend wakacji na długo? Można np. wygrać milion złotych. Ta sztuka udała się osobie, która zagrała w Lotto Plus w Gnieźnie i trafiła "szóstkę".

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W sobotnim losowaniu Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 12, 14, 16, 20, 21.

Szczęśliwiec odwiedził punkt Lotto przy ul. Wolności 42B w Gnieźnie. Wybrał grę na chybił trafił. Dopłacił złotówkę do zakładu Lotto i wziął udział w losowaniu Lotto Plus. Dzięki temu wygrał milion złotych.

W sobotnim losowaniu Lotto Plus padło też m.in. 71 "piątek" (po 3,5 tysiąca złotych) i 3981 "czwórek" (po 100 złotych).

Najwyższa wygrana w Gnieźnie to "szóstka" w Lotto z 29 października 2016 roku, która była warta ponad 10,4 mln zł.