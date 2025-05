Losowanie Eurojackpot, które odbyło się we wtorek 27 maja, przyniosło wiele emocji. Choć główna wygrana w wysokości 45 milionów złotych nie padła, Polak zgarnął pokaźną sumę.

Eurojackpot 27 maja 2025: Polak wygrał ponad 2,9 mln zł / Shutterstock

Wylosowane liczby to: 6, 9, 17, 25, 41 oraz dodatkowe 4 i 10. Nikt nie trafił pełnej kombinacji 5+2, dlatego kumulacja na kolejne losowanie wzrosła do imponujących 80 milionów złotych.

Mimo braku głównej wygranej, kilku graczom udało się zainkasować wysokie nagrody. Dwóch szczęśliwców - jeden z Polski i jeden z Niemiec - zdobyło nagrody II stopnia w wysokości ponad 3,2 mln złotych. Aby ją zdobyć, wystarczyło poprawnie wytypować pięć liczb z głównej puli oraz jedną z dodatkowej (5+1).

W Polsce od każdej wygranej powyżej 2 280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Oznacza to, że od wygranej 3 234 632,60 zł gracz zapłaci 323 463,26 zł podatku, a do jego ręki trafi ostatecznie 2 911 169,34 zł. Totalizator Sportowy automatycznie odprowadza podatek do urzędu skarbowego, więc zwycięzca nie musi się martwić dodatkowymi formalnościami.

Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa loteria liczbowa, która łączy 18 państw europejskich. W Polsce jest dostępna od września 2017 roku i zdobyła popularność porównywalną z Lotto. Gra polega na wytypowaniu 5 liczb spośród 50 oraz 2 liczb dodatkowych spośród 12. Koszt jednego zakładu to 12,5 zł.

Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki (około godziny 20:15-21:00) oraz w piątki (około godziny 20:00-21:00). Wyniki są dostępne zaraz po losowaniu, co pozwala na szybkie sprawdzenie szczęścia i ewentualne planowanie kolejnych zakładów.

Kupony można kupić zarówno w tradycyjnych punktach sprzedaży, jak i online. Bardzo ważne jest zachowanie kuponu, ponieważ to on stanowi podstawę do wypłaty wygranej. Nagrody do 2 280 zł można odebrać bezpośrednio w punkcie Lotto, a wyższe kwoty w jednym z 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego. W przypadku zakupu przez internet mniejsze wygrane trafiają automatycznie na konto gracza, natomiast te powyżej 2 280 zł wymagają osobistego zgłoszenia.

Największa wygrana w Eurojackpot w Polsce padła 12 sierpnia 2022 roku - mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wygrał wtedy aż 213 584 986 złotych, co jest jednym z największych sukcesów w historii polskich loterii.