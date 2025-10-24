Zaćma to poważne schorzenie prowadzące do stopniowego pogorszenia widzenia, a w zaawansowanym stadium – nawet do utraty wzroku. Dzięki nowoczesnym technikom chirurgii okulistycznej jej skutki są jednak w większości przypadków odwracalne. Sprawdź, jak wygląda cały proces operacji zaćmy, ile trwa i jak się do niego przygotować.

/ Materiały prasowe

Operacja zaćmy - na czym polega i jakie daje efekty?

W przebiegu zaćmy (katarakty) dochodzi do częściowego lub całkowitego zmętnienia soczewki oka. Utrata jej przejrzystości skutkuje ograniczeniem ostrości widzenia - obraz jest zamazany, zamglony. W zaawansowanym stadium choroby może dojść do utraty wzroku. Schorzenie to dotyczy głównie osób starszych, ale coraz częściej jest diagnozowane wśród populacji w średnim i młodym wieku.

Dobrą wiadomością dla pacjentów z zaćmą jest fakt, że obecnie naturalną soczewkę można zastąpić elementem wymiennym - nowoczesnym implantem. W trakcie bezbolesnego zabiegu (w znieczuleniu miejscowym), wykonuje się niewielkie nacięcie, rozdrabnia zmętniałą soczewkę i na jej miejsce wszczepia sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Jest to metoda fakoemulsyfikacji.

Procedura ta nie tylko eliminuje zaćmę, ale też w większości przypadkach pozwala pozbyć się wad wzroku i na stałe zrezygnować z noszenia okularów czy soczewek kontaktowych.

Chirurgia jednego dnia - ile trwa operacja zaćmy?

To, ile trwa operacja zaćmy, zależy głównie od stadium zaawansowania choroby, indywidualnych cech anatomicznych oka i zastosowanej techniki operacyjnej. Zabieg fakoemulsyfikacji trwa zwykle 15-20 minut. W niektórych przypadkach operacja może być wspomagana laserem femtosekundowym, co może dodatkowo zwiększyć precyzję, ale niekoniecznie wpływa istotnie na czas trwania zabiegu.

Zabieg taki nie wymaga hospitalizacji. Pacjent musi zgłosić się do kliniki o wyznaczonej godzinie, a już po krótkiej obserwacji pooperacyjnej może wrócić do domu. Ważne jest, aby w dniu operacji zaćmy zorganizować sobie transport - tuż po zabiegu przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów.

Jak się przygotować do operacji zaćmy krok po kroku?

Operacja zaćmy jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur chirurgii okulistycznej. To metoda bezpieczna, szybka i niskoinwazyjna. Wymaga jednak ogromnej precyzji ze strony chirurga i współpracy pacjenta. Najważniejszym krokiem przygotowującym do niej jest kwalifikacja.

Przed zabiegiem trzeba się poddać badaniom okulistycznym, dzięki którym lekarz ocenia stopień zaawansowania zaćmy i ogólny stan zdrowia pacjenta. Na tej podstawie dobiera właściwy rodzaj soczewki.

Podczas wizyty pamiętaj, aby powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych na stałe. Nie modyfikuj dawkowania na własną rękę.

W dniu zabiegu zwykle nie trzeba być na czczo - lekarz powie, czy możesz zjeść lekkie śniadanie. Zadbaj też o właściwą higienę i zgłoś się do kliniki bez makijażu. W dniu zabiegu nie stosuj kremów ani perfum. Przyjdź w wygodnym ubraniu, które zapewni Ci swobodę.

Rekonwalescencja - jak dbać o oczy po operacji zaćmy?

Po operacji zaćmy, tego samego dnia, można wrócić do domu. Również powrót do pracy możliwy jest bardzo szybko, nawet po dobie, ale warto skorzystać z możliwości zwolnienia lekarskiego i w pełni odpocząć.

W okresie rekonwalescencji konieczne jest stosowanie kropli z antybiotykiem i środkiem przeciwzapalnym, a także unikanie pocierania oczu, intensywnego wysiłku fizycznego czy korzystania z sauny i basenów przez kilka tygodni.

Są to niewielkie wyrzeczenia w porównaniu do korzyści, jakie daje taki zabieg. Większość pacjentów odzyskuje dobre widzenie już po kilku dniach, a do pełnej stabilizacji ostrości wzroku dochodzi w ciągu kilku tygodni.