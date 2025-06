Dziś rozpoczyna się 25. edycja poznańskiego Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Jednym z głównych gości wydarzenia będzie Jacek Rozenek – aktor, który udziela głosu wiedźminowi Geraltowi w słynnej serii gier wideo. To czas jubileuszowy, ponieważ ostatnia część gry o przygodach Wiedźmina obchodzi w tym roku 10-lecie.

O Wiedźminie i Pyrkonie. Twórcy gier z serii „Wiedźmin” w RMF FM Jakub Rutka / RMF FM

Na 25. Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu, obchodzącym także 10-lecie gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", pojawią się twórcy i aktorzy związani z serią, w tym Jacek Rozenek, głos Geralta z Rivii.

Pyrkon to ogromne wydarzenie dla fanów fantastyki, z tysiącami uczestników, pełne warsztatów, konkursów cosplay i spotkań z twórcami gier, książek oraz aktorami.

Mikołaj Szwed zdradził ciekawostki z dubbingu gry, jak np. nagrywanie wielu wersji jednego słowa "bywaj" w różnych emocjach czy zabawne momenty podczas nagrań.

Jeśli chcesz poznać więcej o kulisach powstawania Wiedźmina i planach na przyszłość, koniecznie przeczytaj cały artykuł!

Jacek Rozenek, aktor wcielający się w postać Geralta z Rivii w serii gier "Wiedźmin" oraz Mikołaj Szwed, jeden z twórców tej produkcji, odpowiedzialny za dubbing byli gośćmi radia RMF FM. W związku z 25. Edycją Festiwalu Fantastyki Pyrkon, który odbywa się w Poznaniu oraz 10-leciem gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" opowiedzieli o pracach nad bestsellerową grą oraz o tym, co będą robić na Pyrkonie.

Jubileuszowa odsłona festiwalu fantastyki

W tym roku Festiwal Fantastyki Pyrkon obchodzi swoje 25-lecie. To prawdziwe święto dla fanów fantastyki, gier wideo, gier planszowych, literatury, cosplayu i wielu innych dziedzin. W ubiegłym roku na Pyrkon przyjechało ponad 58 tysięcy osób.

W programie przewidziano dziesiątki sal wypełnionych warsztatami, wykładami i wystawami, spektakle teatralne, koncerty, pokazy, a także prestiżowy konkurs cosplay - Maskarada - który od lat jest doskonałym show uwielbianym przez uczestników festiwalu. To również miejsce, w którym można spotkać ulubionych autorów książek, twórców gier, komiksów, RPG, influencerów i aktorów.

Jednymi z głównych gości Pyrkonu są w tym roku twórcy gry wideo "Wiedźmin 3: Dziki Gon", która obchodzi swoje 10-lecie. W specjalnej rozmowie z RMF FM Jacek Rozenek, aktor wcielający się postać Geralta z Rivii w polskiej wersji językowej gry, opowiedział o swoich doświadczeniach z Pyrkonem.

To jest wielkie wydarzenie, dla mnie i dla zespołu aktorskiego. Możemy spotkać się z osobami, które są adresatami naszej pracy. To ogromna przyjemność spotkać się z graczami, którzy często wiedzą o tej grze więcej niż my sami - mówi Jacek Rozenek w rozmowie z Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Oprócz odtwórcy Geralta z Rivii fani będą mogli spotkać na Pyrkonie między innymi aktorkę wcielające się w postać Triss Merigold oraz porozmawiać z twórcami ze studia CD Projekt RED.

Jak produkowany jest dubbing w grach?

Mikołaj Szwed, jeden z twórców gier z uniwersum "Wiedźmina", opowiedział reporterowi RMF FM, jak wyglądały kulisy pracy nad grą od strony dubbingowej. To jest bardzo ciekawe, bo niewiele osób wie, że dubbing nagrywamy bez żadnego wsparcia wizualnego. Często jest tak, że prace trwają równolegle, ja widzę, mogę podpatrzeć, jak gra wygląda i potem muszę opisać aktorom jak zinterpretować daną kwestię - wyjaśnia Mikołaj Szwed ze studia CD Projekt RED.

Aktor oraz producent zdradzili najzabawniejsze momenty pracy nad dubbingiem w "Dzikim Gonie". Kiedyś policzyłem, że mieliśmy 150 lub 180 różnych nagrań słowa "bywaj", które jest jedną z kluczowych kwestii Geralta. Tego było ogrom. Ale to dlatego, że są różnej "bywaje". Może być wesoły "bywaj", smutny, zdenerwowany "bywaj" - mówi ze śmiechem Mikołaj Szwed.

Inna sytuacja, którą z uśmiechem wspominają twórcy, to kwestia, w której Jacek Rozenek miał odegrać kultowy tekst z Baldur's Gate wypowiedziany przez Piotra Fronczewskiego: "Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę". Zespół miał wówczas przerwać nagrania, ponieważ aktorzy nie i producenci nie mogli powstrzymać śmiechu.

Czy Geralt wróci w nowej odsłonie "Wiedźmina"?

"Wiedźmin 3: Dziki Gon" obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Gra sprzedała się na całym świecie w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Obecnie trwają prace nad czwartą odsłoną gry, w której główną postacią nie będzie już Geralt z Rivii, a znana z uniwersum wiedźminka Ciri.

To możemy tylko potwierdzić. Reszta to skrzętnie skrywana przez nas tajemnica. Chcielibyśmy się podzielić tymi informacjami, czego gracze mogą się spodziewać, w odpowiednim czasie. Troszkę ponad tydzień temu prezentowaliśmy demo technologiczne. Wszystko w swoim czasie - mówi Mikołaj Szwed z CD Projekt Red.

Jacek Rozenek, wcielający się w postać Geralta, głównego bohatera poprzednich odsłon z serii gier wideo, ma nadzieję, że jego postać powróci w jakiś sposób w nowej części. Okazało się, że będzie dogrywka. Będę występował.. .znaczy... właśnie nie wiadomo, jak to powiedzieć. Prawdopodobnie będzie okazja do udzielenia głosu. To dla mnie naprawdę wielka wiadomość - mówi Jacek Rozenek w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem.

Wiedźmiński świat na Pyrkonie

W związku z 10-leciem gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na jubileuszowej odsłonie Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu przygotowano masę atrakcji. To między innymi spotkania z twórcami gier wideo z serii "Wiedźmin". Gośćmi będą Jacek Rozenek, Agnieszka Kunikowska, Mikołaj Szwed, Beata Jewiarz.

Ponadto przygotowano specjalną strefę wiedźmińską w hali z wioskami tematycznymi, konkursy oraz wspólne oglądanie filmu "Wiedźmin".