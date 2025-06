Polska zgłasza swój udział w unijnym programie budowy gigafabryk sztucznej inteligencji. W tym celu złożony zostanie wniosek do Komisji Europejskiej. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że inwestycja będzie kosztować około 5 mld zł.

W Polsce powstanie gigafabryka AI? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nabór wstępny Komisji Europejskiej trwa do 20 czerwca tego roku i już dzisiaj chcielibyśmy ogłosić, że Polska złoży wniosek o gigafabrykę sztucznej inteligencji w Polsce - przekazał wiceszef resortu cyfryzacji.

Standerski dodał, że przez osiem następnych dni Ministerstwo Cyfryzacji będzie finalizować rozmowy z partnerami z całej Unii Europejskiej ws. gigafabryki. Wiceszef MC wskazał, że polski wstępny wniosek będzie dotyczył około 30 tys. procesorów graficzny typu GPU (graphic processing unit).

Inwestycja wyniesie ok. 5 mld zł, z czego wkład ze środków publicznych to blisko 2 mld zł w perspektywie lat 2026-2029 - podkreślił.

W odpowiedzi na pytania PAP Standerski przekazał, że 30 tys. GPU trafi do "ośrodków wiodących", wymienionych w projekcie Polityki AI. Znajdują się one w Poznaniu, Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie i Gdańsku. Ośrodki wiodące to te, które już dzisiaj mają superkomputery, wokół których będzie można dobudowywać infrastrukturę - dodał wiceminister.

Gigafabryka AI w Polsce?

Według resortu gigafabryka nie będzie jednym obiektem, a klastrem ośrodków wskazanych w Polityce rozwoju sztucznej inteligencji, która obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych.

Zdecydowano, że gigafabryka zostanie podzielona między pięć ośrodków, po konsultacji z ekspertami oraz ze względu na efektywność energii elektrycznej i kwestie cyberbezpieczeństwa - zaznaczył wiceszef resortu.

"Chcemy, żeby sztuczna inteligencja napędzała polską gospodarkę"

Ministerstwo w komunikacie sprecyzowało, że informacje o polskim zgłoszeniu zostały przekazane Komisji Europejskiej w trybie roboczym i trwają konsultacje dotyczące oficjalnego wniosku. Ma on zostać złożony do 20 czerwca, a w jego ramach "Polska zaproponuje również m.in. zwiększenie elastyczności struktury finansowej oraz uproszczenie procedur inwestycyjnych".

Chcemy, żeby sztuczna inteligencja napędzała polską gospodarkę - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że w tym roku resort przedstawił projekt Polityki AI, który jest obecnie konsultowany.

Wskazał, że MC będzie również kontynuować prace nad wdrożeniem unijnego Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act), zwłaszcza nad powołaniem organu nadzoru rynku AI, czyli Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.