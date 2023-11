Rakastan - tak nazywa się nowy mieszkaniec poznańskiego ogrodu zoologicznego i jest waranem z Komodo. Ma dwanaście lat i do stolicy Wielkopolski przyjechał z Pragi. Zwierze zostanie zaprezentowane w niedzielę, 26 listopada w Starym ZOO.

Warany z Komodo to największe jaszczurki świata, niestety zagrożone wyginięciem. Jak podaje poznańskie zoo, na wolności żyje ich obecnie ponad 1300. Zamieszkują indonezyjskie wyspy: Komodo, Rinca i Flores.

Zwierzęta osiągają do 3 metrów długości, z czego połowa to ogon. Masa ich ciała wynosi nawet ponad 150 kg (Rakastan waży blisko 100 kg). Co ciekawe, warany mogą rozmnażać się zarówno płciowo, jak i bez udziału samca. Taka ewolucja zwierzęcia wynika z faktu, że na wolności żyją one w izolacji.

Więcej o tych niezwykłych jaszczurkach będzie można się dowiedzieć w niedzielę, 26 listopada.

Tego dnia o godz. 13:00 i o godz. 14:30 w Starym Zoo w Pawilonie Zwierząt Zmiennocieplnych specjaliści opowiedzą o biologii, zachowaniu i historii nowego lokatora.