Ambasadorowie UE zatwierdzili plany na dozbrojenie SAFE pierwszych dwóch grup krajów, w tym Polski. Formalnie polski SAFE zostanie zatwierdzony w przyszłym tygodniu 17 lutego. Potwierdziły się więc informacje naszej dziennikarki, która jako pierwsza przedstawiła szczegółowe terminy akceptacji SAFE ze strony UE.

/ Shutterstock

Przypomnijmy, Polska otrzyma z programu pożyczkowego SAFE (który opiewa na 150 mld euro) rekordową kwotę 43,7 mld euro (ok. 200 mld zł), co stanowi lwią część całego budżetu.

Plany pierwszej grupy 8 krajów formalnie zostaną zatwierdzone jutro podczas spotkania ministrów obrony UE (Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Hiszpanii, Chorwacji, Portugalii i Rumunii), plany drugiej - do której należy Polska, Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja i Finlandia, mają być ostatecznie przyjęte podczas spotkania Rady Ministrów ds. Gospodarczych (ECOFIN) 17 lutego - przekazał dziennikarce RMF FM wysoki rangą dyplomata UE.

Zatwierdzenie to będzie ostatnim elementem procedury akceptacji po stronie Unii. KE planuje podpisać umowę pożyczkową i operacyjną 17 marca - w pierwszą rocznicę ustanowienia programu.

Polska ma też pracę do wykonania. Musi przyjąć ustawę wdrażającą SAFE do polskiego prawa. Chodzi o ustawę, na podstawie której Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządzać pieniędzmi z programu SAFE. Następnie ustawa musi przejść przez Sejm i Senat. I oczywiście trafi na biurko prezydenta. Bez tej ustawy nie jest możliwa pożyczka dla Polski i wypłata środków.

Zastrzeżenia Karola Nawrockiego do SAFE

Tymczasem pojawiły się zastrzeżenia do SAFE w otoczeniu prezydenta. Sprawa SAFE ma być przedmiotem jutrzejszego spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

KE planuje zaczekać natomiast z akceptacją węgierskiego planu w związku z brakiem na Węgrzech solidnych mechanizmów ochrony wydatków, blokowaniem zwrotu pieniędzy na dostarczaną Ukrainie broń, a także z obawami o powiązania firm zbrojeniowych z poplecznikami Viktora Orbana.