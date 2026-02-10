Samolot pasażerski linii StarSky z 55 osobami na pokładzie musiał awaryjnie lądować krótko po starcie z Międzynarodowego Lotniska Aden Adde w Somalii.

Samolot StarSky rozbił się tuż po starcie z lotniska w Mogadiszu w Somalii. 55 pasażerów bezpiecznie ewakuowano / Shutterstock

Rejsowy samolot linii StarSky leciał z Mogadiszu do Guriel. Tuż po starcie załoga napotkała poważne problemy techniczne. Według relacji świadków maszyna leciała bardzo nisko nad plażą, z trudem utrzymując się w powietrzu. Chwilę później samolot awaryjnie lądował na płytkiej wodzie tuż przy brzegu Oceanu Indyjskiego.

Zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia, które obiegły media społecznościowe, pokazują poważnie uszkodzone skrzydło samolotu. To właśnie odpadnięcie tej części maszyny miało być bezpośrednią przyczyną katastrofy.

Na pokładzie znajdowało się 55 osób, w tym załoga oraz pasażerowie.

"Z ulgą informujemy, że wszyscy na pokładzie zostali bezpiecznie ewakuowani" - czytamy w komunikacie lotniska.

Nagrania udostępnione w sieci pokazują, jak pasażerowie opuszczają wnętrze samolotu i oddalają się pieszo. W tle widoczne są ogrodzenia lotniska oraz nadmorski krajobraz.

Na miejscu pojawiły się służby mundurowe, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły wstępne procedury dochodzeniowe.