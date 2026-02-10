Od lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłat, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do końca kwietnia. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.

/ Shutterstock

Nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy ruszył w lutym.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery kanały: aplikacja mZUS na urządzenia mobilne, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia. Dzięki integracji systemów, osoby korzystające z mZUS lub eZUS mogą automatycznie uzupełnić dane na podstawie poprzednich wniosków, co znacznie przyspiesza proces składania dokumentów.

Terminy mają znaczenie

Aby nie stracić ciągłości wypłat, rodzice powinni złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia. W takim przypadku ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Wnioski złożone po tym terminie mogą skutkować przerwą w wypłatach.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze wypłacane są bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy. Według danych ZUS, od 1 lutego 2025 roku wpłynęło blisko 4,9 mln wniosków obejmujących ponad 7,4 mln dzieci.

Dodatkowe wymagania dla obywateli Ukrainy

ZUS wstrzymał wypłaty 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą oni złożyć nowy wniosek na okres 2025/2026. Wymagane jest podanie numeru PESEL wnioskodawcy i dziecka, informacji o przekroczeniu granicy, potwierdzenie legalności pobytu w Polsce, aktywności zawodowej oraz uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Wszelkie pisma, decyzje i informacje dotyczące świadczenia przekazywane są elektronicznie przez platformy mZUS i eZUS. Rodzice otrzymują powiadomienia o nowych wiadomościach za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub aplikacji.