Od lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłat, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do końca kwietnia. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.
- Nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy ruszył w lutym.
- Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
Wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery kanały: aplikacja mZUS na urządzenia mobilne, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia. Dzięki integracji systemów, osoby korzystające z mZUS lub eZUS mogą automatycznie uzupełnić dane na podstawie poprzednich wniosków, co znacznie przyspiesza proces składania dokumentów.
Aby nie stracić ciągłości wypłat, rodzice powinni złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia. W takim przypadku ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Wnioski złożone po tym terminie mogą skutkować przerwą w wypłatach.
Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze wypłacane są bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy. Według danych ZUS, od 1 lutego 2025 roku wpłynęło blisko 4,9 mln wniosków obejmujących ponad 7,4 mln dzieci.
ZUS wstrzymał wypłaty 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą oni złożyć nowy wniosek na okres 2025/2026. Wymagane jest podanie numeru PESEL wnioskodawcy i dziecka, informacji o przekroczeniu granicy, potwierdzenie legalności pobytu w Polsce, aktywności zawodowej oraz uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola.
Wszelkie pisma, decyzje i informacje dotyczące świadczenia przekazywane są elektronicznie przez platformy mZUS i eZUS. Rodzice otrzymują powiadomienia o nowych wiadomościach za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub aplikacji.