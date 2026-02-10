40 milionów zł - tyle wynosi szkoda, w sprawie której prokuratura skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko byłym członkom zarządu GetBack S.A., w tym dwóm byłych prezesom zarządu: Konradowi K. i Pawłowi T.

Kolejny akt oskarżenia w sprawie GetBack S.A.

Prokuratura poinformowała, że kolejnym aktem oskarżenia w sprawie GetBack S.A. obejmuje osiem osób. Wśród nich, oprócz byłych prezesów, są były prokurent Karolina P. i były komornik sądowy Rafał W., a także cztery inne osoby.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk wyjaśnił, że przedstawiciele GetBack S.A., wraz z byłym komornikiem Rafałem W., w latach 2016-2017 doprowadzili do zawarcia szeregu umów z firmami detektywistycznymi, windykacyjnymi i tworzącymi bazy danych dłużników. Pomimo niewykonania tych umów lub ich nierzetelnego wykonania, wypłacono wskazanym spółkom nienależne wynagrodzenie, wyrządzając GetBack S.A. szkodę w kwocie przekraczającej 40 milionów złotych - dodał.

Oprócz tego - według prokuratury - w tym samym składzie zawarli umowy licencyjne na korzystanie ze znaku towarowego GetBack dla celów marketingowych, wyrządzając GetBack S.A. szkodę w kwocie blisko 800 tysięcy złotych. Oskarżeni odpowiedzą za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, co jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Spółka GetBack powstała w 2012 roku Zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, a jej obligacje oferował m.in. Idea Bank. W lipcu 2017 r. GetBack zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. W kwietniu 2018 roku z uwagi na "wzgląd na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu" GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki.