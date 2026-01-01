Kilkudziesięciu strażaków próbuje ugasić pożar, który wybuchł na poddaszu hotelu w Wieleniu Zaobrzańskim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Pożar wybuchł przed godz. 1 w nocy. Przed przybyciem służb budynek hotelu opuściło 19 osób. Nikt nie ucierpiał.
Ogień nie jest jeszcze opanowany.
Okoliczności wybuchu pożaru będą badane po zakończeniu akcji gaśniczej.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.