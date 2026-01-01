Kilkudziesięciu strażaków próbuje ugasić pożar, który wybuchł na poddaszu hotelu w Wieleniu Zaobrzańskim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar wybuchł przed godz. 1 w nocy. Przed przybyciem służb budynek hotelu opuściło 19 osób. Nikt nie ucierpiał. 

Ogień nie jest jeszcze opanowany. 

Okoliczności wybuchu pożaru będą badane po zakończeniu akcji gaśniczej. 

