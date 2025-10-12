W poniedziałek o poranku blisko 100 strażaków wciąż pracuje na miejscu pożaru w pobliżu poznańskiej Galerii Podolany. O godzinie godz. 2:35 udało się go opanować.

Strażacy na miejscu pożaru / KW PSP Poznań/ mł. asp. Martin Halasz / Na miejscu ruszyły już prace rozbiórkowe. Ogień wybuchł w niedzielę przed godziną 21:00 w sklepie "Chata Polska" na ul. Strzeszyńskiej 65. Strażacy przez noc próbowali powstrzymać żywioł i obronić pobliską galerię. Trwa obrona galerii handlowej, która jest w bliskiej okolicy. Na miejsce kierowane są kolejne siły i środki - przekazał w niedzielę wieczorem RMF FM młodszy aspirant Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej. Teren podzielono na sześć odcinków bojowych. W akcji strażacy wykorzystywali m.in. drony. Ostatecznie pożar udało się opanować o godzinie 2:35.

