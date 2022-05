W sobotę, 14 maja po dwóch latach przerwy do Poznania powraca Noc Muzeów. Przed nami ponad 150 wydarzeń i nocne zwiedzania kilkudziesięciu miejsc kultury.

/ Materiały prasowe

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wraca poznańska Noc Muzeów. To już w najbliższą sobotę 14 maja.

Specjalną ofertę dla wielbicieli nocnego zwiedzania przygotowało ponad 50 instytucji, wśród nich Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Program jest myślę bardzo ciekawy dla wszystkich tych spragnionych powrotu do muzeum, bo zaczynamy od godziny 17.00 zabawą dla dzieci - muzealne podchody. Potem od godziny 18.00 co pół godziny właściwie możliwość uczestnictwa w spotkaniach tematycznych dotyczących wszystkich naszych galerii. Program jest drukowany na stronie. W związku z tym można się precyzyjnie do wizyty w muzeum przygotować. Ale to na co chciałam zwrócić uwagę to świetne spotkanie o 22.00 w Galerii Sztuki Starożytnej, o starożytnościach sięgających chronologią jeszcze kultury Nagada - mówiła Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Tej nocy swoje drzwi otworzą między innymi także Muzea: Instrumentów Muzycznych i Sztuk Użytkowych na Wzgórzu Przemysła. Poza tym atrakcje na Noc Muzeów szykuje UAM w swoim gmachu przy ul. Fredry. A jeśli chcecie lepiej poznać niebo, w sobotę możecie wybrać się do planetarium w Potarzycy obok Jarocina. Zaplanowano specjalne pokazy, a to jedyne czynne planetarium w województwie wielkopolskim.

Tutaj znajdziecie pełny program poznańskiej Nocy Muzeów 2022>>>>>