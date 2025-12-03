Wielkopolska policja wzmacnia swoje siły na drogach. Grupa pościgowa SPEED otrzymała właśnie dziewięć nowych nieoznakowanych radiowozów. Samochody wyposażone są w silniki o mocy 333 koni mechanicznych, napęd na cztery koła i mogą rozpędzić się nawet do 250 km/h.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, nowe auta zostały już przetestowane w różnych, nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych. Policjanci sprawdzali ich możliwości zarówno na mokrej, jak i śliskiej nawierzchni.

Bezpieczeństwo priorytetem

Jak podkreśla młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas pościgów to absolutny priorytet. Auta mają zaawansowane skrzynie biegów, wzmocnione hamulce, ok. 30 systemów wspomagających kierowców podczas ekstremalnych manewrów, te systemy pomagają policjantom w sposób bezpieczny prowadzić pościgi - tłumaczy.

Dziewięć nowych nieoznakowanych radiowozów będzie patrolować drogi w całym regionie. Ich głównym zadaniem będzie ściganie kierowców przekraczających prędkość, ale również tych, którzy decydują się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Dzięki nowoczesnym technologiom i dużej mocy, policjanci mają teraz większe szanse na skuteczne zatrzymanie nawet najbardziej niebezpiecznych piratów drogowych.

Nowe nieoznakowane samochody patrolują już ulice Wielkopolski. Kierowcy powinni mieć się na baczności – policja jest gotowa na każde warunki.