Od dzisiaj będzie można kupić markowe zegarki, które wiele miesięcy temu trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych w Poznaniu i do tej pory nikt się po nie zgłosił – poinformował poznański magistrat. Cały dochód z ich sprzedaży trafi do budżetu miasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak podał poznański magistrat, "Emporio Armani, Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Charriol - to tylko niektóre marki zegarków, jakie od 3 listopada będzie sprzedawało Biuro Rzeczy Znalezionych Miasta Poznania. To część procedury zagospodarowania depozytów, które zgodnie z prawem przeszły na własność powiatu. Magistrat tłumaczył, że kiedy dany przedmiot trafi do Biura Rzeczy Znalezionych, jego właściciel ma dwa lata na odebranie tej rzeczy. Jeśli w tym czasie nikt nie odbierze zguby, rzeczy przechodzą na osobę, która je znalazła - o ile odbierze je w wyznaczonym terminie. Jeśli tak się nie stanie, właścicielem depozytu zostaje Miasto Poznań. Przed wystawieniem przedmiotów na portalu aukcyjnym oddaliśmy je do sprawdzenia i wyceny profesjonalnemu zegarmistrzowi. Chcieliśmy mieć pewność, że zegarki są oryginalne, a zaproponowana cena będzie uczciwa – powiedziała Natalia Nowak, z Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Poznania Zegarki będą sprzedawane za pośrednictwem platformy Allegro. W czwartek, 3 listopada, na aukcję trafi 47 przedmiotów, a tydzień później - kolejne 46 sztuk. Każda z aukcji trwać będzie przez 10 dni. Niedługo do sprzedaży trafić mają również inne przedmioty, w tym m.in. biżuteria. Biuro Rzeczy Znalezionych działa w budynku urzędu miasta przy placu Kolegiackim 17. Można tam przynieść przedmioty, które zostały znalezione w Poznaniu. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Zobacz również: Lech gra z Villarrealem o przedłużenie pucharowej przygody

