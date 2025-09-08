Tragiczny finał górskiej wyprawy w Tatrach - w poniedziałek w rejonie Koziej Przełęczy zginął turysta, który spadł z dużej wysokości. Mimo natychmiastowej akcji ratowników TOPR, życia mężczyzny nie udało się uratować.

W poniedziałek w rejonie Koziej Przełęczy zginął turysta, który spadł z wysokości (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 15:00. Jak poinformował dyżurny ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Kowalczyk, ze zgłoszenia wynikało, że turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy.

Na miejsce natychmiast wysłano śmigłowiec z zespołem ratowników. Po dotarciu na miejsce rozpoczęto resuscytację, jednak po około 20 minutach odstąpiono od dalszych czynności ratunkowych.

Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. W akcji ratunkowej brało udział siedmiu ratowników górskich.

Szczegóły wypadku oraz tożsamość ofiary ustala obecnie zakopiańska policja.