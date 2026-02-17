Kuba, którą Stany Zjednoczone próbują odciąć od dostaw ropy, zmaga się z coraz większymi problemami. Na ulicach Hawany w związku z brakiem paliwa do śmieciarek, zaczynają się piętrzyć śmieci – podała agencja Reutera.

Na Kubie brakuje paliwa do śmieciarek / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku ze wstrzymaniem wenezuelskich dostaw, na Kubie brakuje paliwa.

Brakuje też żywności czy leków.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Wywóz odpadów opóźniony

Państwowy kubański portal Cubadebate podał wcześniej w tym miesiącu, że w związku z niedoborami paliwa w Hawanie działają tylko 44 z 106 śmieciarek, co opóźnia wywóz odpadów.

Na ulicach stolicy Kuby pojawiły się duże sterty kartonowych pudeł, zużytych toreb, plastikowych butelek i szmat. Piesi, kierowcy i rowerzyści muszą je omijać - podał Reuters.

Są w całym mieście. Minęło ponad 10 dni, odkąd przyjechała ostatnia śmieciarka - poskarżył się mieszkaniec Jose Ramon Cruz.

Nie ma też leków, brakuje żywności

W związku z pogłębiającymi się niedoborami zaopatrzenia w paliwo, komunistyczne władze Kuby wprowadziły system racjonowania, próbując podtrzymać funkcjonowanie sektorów krytycznych. Wyspa przeżywa też największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy; oprócz ropy brakuje również żywności, leków i innych towarów pierwszej potrzeby.