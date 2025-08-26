Chwile grozy rozegrały się 18 sierpnia około godziny 12:30 na przejeździe kolejowo-drogowym w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Kierowca osobówki, ignorując opuszczone rogatki, wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały wstrząsające nagranie z miejsca.

Kierowca zignorował sygnały, pociąg staranował samochód. Wstrząsające nagranie / PKP PLK /

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia ok 12:30 w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Na przejeździe kolejowo-drogowym, na szlaku Granowo - Stęszew, samochód osobowy wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny - Wolsztyn.

PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły nagranie z wypadku. Widać na nim, jak kierowca wjeżdża w opuszczoną rogatkę, a następnie zatrzymuje się na środku przejazdu. Chwilę później w auto uderza rozpędzony pociąg.

Kierowca auta został ranny i przewieziony do szpitala.

Szybka reakcja świadka

W wyniku zdarzenia ruch pociągów na szlaku został wstrzymany na około 2 godziny.

Uszkodzeniu uległ pociąg oraz drąg rogatkowy.

Jak poinformowano, urządzenia przejazdowe działały prawidłowo.

"Na pochwałę zasługuje zachowanie kobiety będącej świadkiem wypadku. Skorzystała z Żółtej Naklejki zamieszczonej na napędzie rogatki. Zadzwoniła na 112 i podała indywidualny numer przejazdu z naklejki. Dzięki temu pomoc dotarła szybko i we właściwe miejsce" - poinformowały PKP PLK.