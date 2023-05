Nową wyjątkową wystawę proponuje zwiedzającym Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Przygotowano ją specjalnie z okazji 80. rocznicy utworzenia drugiego polskiego korpusu oraz 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wystawa nosi nazwę "Czerwone maki" i możemy na niej zobaczyć sprzęt, umundurowanie oraz wiele pamiątek z czasu walk o klasztor.

"Czerwone maki na Monte Cassino, Zamiast rosy piły polską krew...." - to słowa znanej pieśni wojskowej odnoszącej się właśnie do walk o klasztor znajdujący się we Włoszech. A w Poznaniu otwarto właśnie wystawę poświęconą drugiemu polskiemu korpusowi, który brał udział w tamtych krwawych walkach. Zobaczyć ją można w poznańskim Muzeum Broni Pancernej.

Kiedy statystyczny Polak słyszy słowa: czerwone maki, zwykle pierwsze, co przychodzi mu do głowy, to refren znanej pieśni wojskowej związanej z bitwą o Monte Cassino. Stąd taki właśnie tytuł wystawy otwieranej w 79. rocznicę tamtego zwycięstwa i przy okazji 80. rocznicy utworzenia 2. Korpusu Polskiego - powiedział PAP szef Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu ppłk Tomasz Ogrodniczuk.

Wystawa prezentuje szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego, przybliża historię jego powstania oraz jego uzbrojenie.

Przygotowaliśmy też dwa pojazdy, które są w barwach i emblematach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. działającego w strukturach 2. Korpusu Polskiego. To samochód pancerny Dingo pozyskany z USA oraz samochód pancerny Fox sprowadzony w 2020 r. z Włoch do Polski. Na potrzeby wystawy eksponaty ze swojej kolekcji udostępnili nam Zbyszko Kruszona i Grzegorz Frąckowiak. To m.in. ford ucharakteryzowany na samochód wywożący rannych z pola bitwy. Pokażemy oryginalne elementy z wyposażenia szpitala polowego, elementy uzbrojenia i oryginalne mundury polskich żołnierzy z okresu wojny - powiedział ppłk Ogrodniczuk.