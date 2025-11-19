Proces Adama R., oskarżonego o zabójstwo swojej 39-letniej żony Natalii, rozpoczął się w środę przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami ze względu na ochronę interesu prywatnego syna oskarżonego i pokrzywdzonej.

Ruszył proces Adama R. oskarżonego o zabójstwo żony – zamknięta rozprawa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces Adama R., oskarżonego o zabójstwo żony, a rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro ich syna.

Oskarżony częściowo przyznał się do winy. Motyw zbrodni nie został jednoznacznie ustalony.

Obrona podkreśla, że Adam R. działał w stanie silnej depresji i afekcie, a bliscy ofiary twierdzą, że była ona źle traktowana i planowała rozwód.

Prokuratura nie ma wątpliwości co do winy Adama R. Wśród dowodów znajdują się częściowe przyznanie się oskarżonego, fragment samochodu znaleziony przy ciele ofiary, zeznania świadków oraz dane z logowania telefonów oskarżonego i pokrzywdzonej w miejscu zdarzenia, a także w miejscu zamieszkania. Motywem zbrodni miały być kwestie rozwodowe i finansowe, choć - jak podkreśla prokuratura - nie został on ustalony ponad wszelką wątpliwość. Nie znaleziono też dowodów na wcześniejsze planowanie przestępstwa.

Argumenty obrony

Obrońca Adama R. podkreśla, że przekaz medialny był dotąd jednostronny, a jej klient działał w stanie silnej depresji i pod wpływem długotrwałego stresu. Według obrony Adam R. miał działać w afekcie, a sprawa była dotąd rozpatrywana wyłącznie z perspektywy pokrzywdzonej.

Relacje bliskich ofiary

Bliscy zamordowanej Natalii twierdzą, że była ona źle traktowana przez męża i planowała rozwód. Podkreślają, że poświęciła mu wiele lat życia i nie była z nim dla pieniędzy.

Przebieg tragicznych wydarzeń

Według ustaleń śledczych do zabójstwa doszło w nocy z 14 na 15 czerwca 2024 roku w domu małżonków w Gortatowie (woj. wielkopolskie). Po powrocie kobiety do domu para pokłóciła się, a oskarżony zaatakował i udusił żonę. Następnie wywiózł jej ciało w okolice jeziora Kowalskiego, gdzie kilka dni później odnalazła je policja.

Adam R. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo w zamiarze bezpośrednim, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.