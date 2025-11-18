​Mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzut usiłowania prezentowania treści pornograficznych 11-latce, za co grozi mu do 6 lat więzienia. Myślał, że nagrywane przez niego filmy pornograficzne trafiają do 11-letniej dziewczynki - mówi prokurator Marcin Kubiak.

48-letni strażak sądził, że wysyła pornografię 11-latce / Shutterstock

Mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzut usiłowania przesłania treści pornograficznych rzekomej 11-latce; w rzeczywistości pisał do dorosłej osoby ze Stowarzyszenia GRAD.

Podejrzany przyznał się do winy i tłumaczył to działaniem alkoholu.

Otrzymał m.in. dozór policji i zakaz kontaktu z małoletnimi.

OSP w Jankowie Pierwszym w oświadczeniu poinformowała o usunięciu mężczyzny ze swoich struktur.

Kaliska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko mężczyźnie, należącemu do Ochotniczej Straży Pożarnej, któremu zarzucono usiłowanie przesłania osobie małoletniej poniżej 15 lat treści pornograficznych, zawierających fotografię i nagrania z własnym udziałem.

Za ten czyn grozi mu od 2 miesięcy do 6 lat więzienia ze względu na fakt, że przestępstwo popełniono w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.



Jak wyjaśnia Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., nieudolność polegała na tym, że podejrzany chciał popełnić czyn zabroniony i sądził, że koresponduje z 11-letnią dziewczynką. Natomiast rzeczywistym adresatem jego wiadomości była podszywająca się pod dziewczynkę dorosła osoba ze Stowarzyszenia GRAD Grupa Reagowania - Anioły Dzieciom, zajmującego się tropieniem pedofilów.

48-latek tłumaczył się... alkoholem

Mężczyzna przyznał się w prokuraturze do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu i twierdził, że nigdy nie spotkał się z osobą małoletnią.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się za pośrednictwem komunikatorów internetowych z osobami małoletnimi i podającymi się za małoletnie oraz poręczenie majątkowe.

OSP w Jankowie Pierwszym reaguje. Jest oświadczenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym z gminy Blizanów k. Kalisza wydała we wtorek oświadczenie, które opublikowała na stronie społecznościowej jednostki.



W komunikacie OSP poinformowała o natychmiastowym usunięciu mężczyzny ze swoich struktur. Zapewniła też, że podejrzany jako strażak nie prowadził szkoleń, zajęć dla dzieci i nie przebywał samodzielnie w ich otoczeniu podczas działań lub wydarzeń organizowanych przez OSP.

Zaznaczyła, że zarzuty dotyczą życia prywatnego mężczyzny i nie mają związku z działalnością jednostki.