Rosjanie "odwiedzili" cmentarz w Katyniu i usunęli płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej. Zdecydowała o tym prokuratura obwodu smoleńskiego w Rosji. Polskie MSZ złożyło już notę protestacyjną.

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu / Archiwum Anna Wróbel / PAP

Dyrekcja Kompleksu Pomnika Katyńskiego usunęła z cmentarza w Katyniu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej.

Decyzję o usunięciu płaskorzeźb wydała prokuratura obwodu smoleńskiego, powołując się na naruszenie przepisów dotyczących ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego.

Rosyjskie władze tłumaczą, że płaskorzeźby są niezgodne z zasadami upamiętniania zwycięstwa w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli II wojnie światowej według rosyjskiej narracji.

O decyzji poinformowała na swojej stronie internetowej administracja memoriału Kompleksu Pomnika Katyńskiego, znajdującego się w obwodzie smoleńskim w europejskiej części Rosji.

Nakaz demontażu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego, argumentując, że płaskorzeźby naruszają przepisy dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w rosyjskim oficjalnym przekazie państwowym nazywana jest II wojna światowa.

O demontaż rzeźb apelował wiceprzewodniczący Dumy obwodu smoleńskiego Walerij Kuzniecow, reprezentujący Partię Komunistyczną Federacji Rosyjskiej. To ugrupowanie niezmiennie kwestionuje odpowiedzialność ZSRR za zbrodnię katyńską.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że stronie rosyjskiej przekazany został "stanowczy protest wobec usunięcia przez stronę rosyjską płaskorzeźb z cmentarza w Katyniu - miejsca pamięci o tragicznych wydarzeniach w 1940 r.".

W maju 2025 r. podobne płaskorzeźby zostały usunięte z pomników w Miednoje na podstawie decyzji rady obwodu twerskiego, gdzie również znajduje się cmentarz ofiar zbrodni katyńskiej.

Na cmentarzu w Katyniu spoczywa 4421 polskich żołnierzy, zamordowanych w 1940 r. przez NKWD. Łączna liczba zamordowanych wówczas obywateli polskich wyniosła 22 tys., w tym 15 tys. jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.