Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej do końca roku wzbogaci się o nowoczesny sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany m.in. w rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Całkowity koszt inwestycji przekroczy 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Resztę placówka zapłaci sama.

Nowoczesny sprzęt do rehabilitacji trafi do bielskiego szpitala (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej do końca roku zakupi nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, w tym dla pacjentów onkologicznych, za ponad 1,8 mln zł, z czego większość pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia.

Wśród nowych urządzeń znajdą się m.in. bieżnia do nauki chodu, wanny do masażu, roboty do rehabilitacji kończyn oraz sprzęt do ćwiczeń stawów.

Inwestycja ma poprawić jakość rehabilitacji i odpowiedzieć na rosnące potrzeby tysięcy pacjentów korzystających rocznie z usług placówki.

Jak poinformował Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora szpitala ds. administracyjnych i technicznych, już w przyszłym roku pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnych urządzeń, takich jak bieżnia do nauki chodu, wanny do masażu wodno-wirowego kończyn i tułowia, a także sprzęt do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym. Wśród zakupionych urządzeń znajdą się także dwa roboty do rehabilitacji kończyn, artromoty do mobilizacji stawów kolanowego i biodrowego oraz wirówki.

Skok technologiczny w rehabilitacji

Nowy sprzęt ma znacząco podnieść jakość rehabilitacji, zwłaszcza w przypadku pacjentów onkologicznych. Marek Cetnar, szef szpitalnego zakładu rehabilitacji, podkreśla, że urządzenia będą wykorzystywane głównie w kinezyterapii, czyli leczeniu ruchem. Celem jest poprawa zakresu ruchu i wzmocnienie mięśni u osób po chorobach nowotworowych.

Modernizacja i odpowiedź na rosnące potrzeby

Nowoczesne urządzenia trafią m.in. do sali gimnastycznej, gdzie będą wspierać codzienną pracę terapeutów. Obecnie posiadany sprzęt jest już mocno wysłużony, więc to doskonała okazja do jego modernizacji i wprowadzenia bardziej zaawansowanych technologii - zaznacza Marek Cetnar.

Jak informuje rzecznik szpitala Anna Szafrańska, z zakładu rehabilitacji korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów.

Bielski szpital wojewódzki, podlegający samorządowi województwa śląskiego, jest jedną z większych i nowocześniejszych placówek medycznych na południu Polski. Prowadzi 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.