Projekt budżetu Miasta Poznania na 2026 rok zakłada wydatki w wysokości 7,41 mld zł. Prezydent Jacek Jaśkowiak nazwał go "bardzo odpowiedzialnym", uwzględniającym zarówno stabilność finansową, jak i wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. Dokument został przedstawiony radnym podczas wtorkowej sesji.
- Projekt budżetu Poznania na 2026 rok przewiduje wydatki na poziomie 7,41 mld zł, z czego największa część trafi na oświatę, transport oraz politykę społeczną i zdrowotną.
- Dochody miasta mają wynieść 6,63 mld zł, a wydatki majątkowe wzrosną o 27,5 proc., przy czym znaczna część inwestycji będzie współfinansowana ze środków unijnych.
- Wśród kluczowych inwestycji znalazły się projekty transportowe, modernizacja placówek oświatowych, rozwój terenów zielonych oraz budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Dochody miasta zaplanowano na poziomie 6,63 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. w porównaniu z projektem na 2025 rok. Wydatki mają wynieść 7,41 mld zł, czyli o 12,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród nich wydatki bieżące to 6,17 mld zł, a majątkowe - 1,24 mld zł. Zaplanowano także nadwyżkę operacyjną w wysokości 296 mln zł.
Największą część budżetu - 2,78 mld zł - miasto przeznaczy na oświatę. Na transport i łączność zaplanowano 1,64 mld zł, a na politykę społeczną, rodzinną i zdrowie - blisko 743 mln zł. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną wyniosą ponad 639 mln zł. Wzrosną także nakłady na kulturę (ponad 308 mln zł) oraz sport i turystykę (ponad 181 mln zł).
Wydatki majątkowe w 2026 roku mają wynieść 1,24 mld zł, co stanowi wzrost o 27,5 proc. względem poprzedniego roku. Prawie jedna czwarta tej kwoty to inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Najwięcej środków - ponad 487 mln zł - zostanie przeznaczonych na inwestycje transportowe, w tym budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka i przebudowę mostu Chrobrego. Zaplanowano także budowę i modernizację dróg oraz chodników.
Na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska przewidziano ponad 215 mln zł. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój małej retencji oraz ochrona powietrza.
W planach znalazły się środki m.in. na park na Górczynie i zielony plac na Łacinie. Ponad 38 mln zł przeznaczono na modernizację budynków komunalnych.
Na inwestycje w oświatę zaplanowano niemal 128 mln zł, w tym modernizację Szkoły Podstawowej nr 72 i budowę przedszkola przy ul. Jagodowej. Wydatki majątkowe na kulturę wyniosą 108,3 mln zł, a na sport - 101,5 mln zł. Wśród kluczowych inwestycji znalazła się budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego, remont Estrady Poznańskiej, modernizacja Ośrodka Rataje, kompleksu na Golęcinie oraz obiektów sportowych KS Warta Poznań.