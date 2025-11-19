Projekt budżetu Miasta Poznania na 2026 rok zakłada wydatki w wysokości 7,41 mld zł. Prezydent Jacek Jaśkowiak nazwał go "bardzo odpowiedzialnym", uwzględniającym zarówno stabilność finansową, jak i wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. Dokument został przedstawiony radnym podczas wtorkowej sesji.

Projekt budżetu Poznania na 2026 rok przewiduje wydatki na poziomie 7,41 mld zł, z czego największa część trafi na oświatę, transport oraz politykę społeczną i zdrowotną.

Dochody miasta mają wynieść 6,63 mld zł, a wydatki majątkowe wzrosną o 27,5 proc., przy czym znaczna część inwestycji będzie współfinansowana ze środków unijnych.

Wśród kluczowych inwestycji znalazły się projekty transportowe, modernizacja placówek oświatowych, rozwój terenów zielonych oraz budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego.

Dochody miasta zaplanowano na poziomie 6,63 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. w porównaniu z projektem na 2025 rok. Wydatki mają wynieść 7,41 mld zł, czyli o 12,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród nich wydatki bieżące to 6,17 mld zł, a majątkowe - 1,24 mld zł. Zaplanowano także nadwyżkę operacyjną w wysokości 296 mln zł.

Najważniejsze obszary wydatków

Największą część budżetu - 2,78 mld zł - miasto przeznaczy na oświatę. Na transport i łączność zaplanowano 1,64 mld zł, a na politykę społeczną, rodzinną i zdrowie - blisko 743 mln zł. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną wyniosą ponad 639 mln zł. Wzrosną także nakłady na kulturę (ponad 308 mln zł) oraz sport i turystykę (ponad 181 mln zł).

Inwestycje i fundusze unijne

Wydatki majątkowe w 2026 roku mają wynieść 1,24 mld zł, co stanowi wzrost o 27,5 proc. względem poprzedniego roku. Prawie jedna czwarta tej kwoty to inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Najwięcej środków - ponad 487 mln zł - zostanie przeznaczonych na inwestycje transportowe, w tym budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka i przebudowę mostu Chrobrego. Zaplanowano także budowę i modernizację dróg oraz chodników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska przewidziano ponad 215 mln zł. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój małej retencji oraz ochrona powietrza.

W planach znalazły się środki m.in. na park na Górczynie i zielony plac na Łacinie. Ponad 38 mln zł przeznaczono na modernizację budynków komunalnych.

Inwestycje w oświatę, kulturę i sport

Na inwestycje w oświatę zaplanowano niemal 128 mln zł, w tym modernizację Szkoły Podstawowej nr 72 i budowę przedszkola przy ul. Jagodowej. Wydatki majątkowe na kulturę wyniosą 108,3 mln zł, a na sport - 101,5 mln zł. Wśród kluczowych inwestycji znalazła się budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego, remont Estrady Poznańskiej, modernizacja Ośrodka Rataje, kompleksu na Golęcinie oraz obiektów sportowych KS Warta Poznań.