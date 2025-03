Na trasy wracają autobusy wodorowe, które na początku marca uległy awarii. Poznańskie MPK potwierdza, że była ona spowodował złej jakości paliwem.

Autobus w Poznaniu / Shutterstock

Wszystkie autobusy z wodorowym ogniwem paliwowym ponownie mogą przewozić pasażerów poznańskiego MPK. Zakończyły się procedury związane z przeglądami i oczyszczeniem instalacji wodorowej w pojazdach.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że to zanieczyszczenie paliwa wodorowego spowodowało konieczność wycofania z ruchu i sprowadzenia do zajezdni poznańskich autobusów wodorowych. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia 3 marca br. była bez precedensu, jednak współpraca przewoźnika z producentem autobusów oraz dostawcą paliwa pozwoliła szybko wyjaśnić przyczynę problemu i go rozwiązać - przekazuje MPK Poznań w swoim komunikacie.

Obecnie wszystkie autobusy wodorowe mogą wrócić na trasy.

Poznańskie MPK deklaruje, że nadal będzie uważnie przyglądać się funkcjonowaniu pojazdów i jest w kontakcie zarówno z producentem autobusów, jak i dostawcą paliwa, aby wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, mające zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko wystąpienia takich awarii w przyszłości.